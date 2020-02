Serena Banzato, chi è: età, vita privata e carriera della runner. Una sportiva dalla grinta incredibile che ha dovuto fare i conti con un destino davvero molto duro e inaspettato. Questa è la storia del suo coraggio.





Una grande forza e un incredibile temperamento hanno da sempre contraddistinto la sua vita professionale e privata. E oggi Serena Banzato deve fare i conti con una sfida ancora più grande e impegnativa.

Serena Banzato: chi è la runner guerriera

Ha 34 anni ed è originaria di Padova, Serena Banzato e da sempre la sua vita è stata sui campi sportivi. La corsa l’ha appassionata fin da piccolissima, all’età di 12 anni. Runner di professione infatti Serena è tesserata della Passo Capponi ASD ma è anche educatrice al nido, psicologa infantile e a breve laureanda in Psicoterapia. Serena è anche mamma di Nathan, un bimbo di 3 anni. La vita della sportiva però solo qualche mese fa ha vissuto un periodo davvero molto difficile. E oggi Serena lotta per tornare di nuovo a correre come prima.

Nella sua carriera agonistica sono stati moltissimi i traguardi raggiunti. Tre maratone in un mese corse nell’aprile del 2018 e moltissimi podi e piazzamenti raggiunti. Poi il 10 agosto scorso Serena decide con la sua compagna Laura di intraprendere il Cammino di Santiago. Ed è lì che ha inizio il suo calvario. Una vescica al piede infettata da un batterio le provoca infatti la fascite necrotizzante, che causa la morte del paziente in 7 casi su 10.

La sua gamba ha rischiato l’amputazione e ora, dopo una numerosa serie di interventi chirurgici, riporta seri danni fino all’altezza del ginocchio. Eppure ancora oggi Serena vive nella speranza di poter finire, magari proprio sulle sue gambe, quel cammino che ha dovuto interrompere. E sogna di continuare a correre su quelle stesse piste sulle quali si allenava prima, ora in sella alla sua carrozzina. La sua tenacia la spinge oggi a pensare, dopo quello che ha subito, di poter comunque un giorno tornare a correre, anche un solo Km, ma sulle proprie gambe.