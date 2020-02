Vincenzo Mollica, ultimo Sanremo: “Sono molto malato” – VIDEO

Ultimo Sanremo per Vincenzo Mollica, che andrà in pensione dopo il Festival: “Sono molto malato”, ha raccontato in un’intervista.

Il noto giornalista Vincenzo Mollica andrà in pensione dopo Sanremo. Come confessato in una recente intervista a ‘Che tempo che fa’, le sue condizioni fisiche si stanno aggravando. Infatti, il giornalista è affetto da diabete e glaucoma, che “gli ha mangiato il 95 per cento del nervo ottico”.

Affetto anche dal morbo di Parkinson, non si arrende e sottolinea: “Ci sarò ancora sul balconcino di Sanremo”. Non è peraltro la prima volta che il giornalista parla delle sue condizioni di salute.

Le condizioni di salute di Vincenzo Mollica e la sua reazione

In un’intervista al ‘Corriere della Sera’, qualche tempo fa, ha spiegato che anche grazie al sostegno di un grande scrittore come Andrea Camilleri non si è mai abbattuto: “Ignoro che cosa sia la depressione. Mi sostengono due pilastri: famiglia e lavoro. Nella vita non ho altro. Mai messo piede nei salotti. Prima scrivevo, leggevo, disegnavo. Ora mi tocca andare a braccio”.

Intervistato da ‘Oggi’, Vincenzo Mollica ha ironizzato su quelle che sono state le grandi soddisfazioni della sua vita: “Oltre a mia moglie Rosa Maria e a mia figlia Caterina, ho avuto due grandi soddisfazioni nella vita: sono diventato Vincenzo Paperica, papero protagonista di 13 storie di Topolino; sono stato una domanda orizzontale e anche verticale nei cruciverba della Settimana enigmistica”.