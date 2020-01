Sanremo 2020, Riki a rischio eliminazione? Cosa ha fatto – VIDEO

Ieri sera ‘Striscia la Notizia’ ha sollevato il caso Riki, suggerendo che potrebbe essere a rischio eliminazione: cosa ha fatto il cantante.

Nel solco della tradizione sanremese il percorso di avvicinamento al Festival della canzone italiana è stato accompagnato da feroci polemiche. Si è passati dalle accuse per le esclusioni a quelle per la scelta delle vallette, da quelle per le frasi di Amadeus su Francesca Sofia Novello a quelle per il cachet percepito dagli ospiti. Insomma praticamente ogni aspetto dell’organizzazione è stato minuziosamente analizzato e criticato.

Ieri sera il tg satirico ‘Striscia la Notizia’ ha sollevato il caso Riki. Il concorrente ha intonato su Instagram 20 secondi della canzone che porterà in duetto al Festival insieme ad Ana Mena. Nel servizio ci si chiedeva: “Il regolamento di Sanremo 2020 parla chiaro: ogni cantante è obbligato a non diffondere i brani partecipanti, incluse le cover, sino alla loro prima esecuzione nel Festival stesso, pena l’esclusione dal concorso. Ci saranno dei provvedimenti per Riki?”. Alla domanda ha risposto l’organizzazione del Festival che ha spiegato che nella sera dei duetti si valuteranno arrangiamenti e interpretazioni. Dunque, non essendoci arrangiamento e non avendo partecipato a quella anteprima Ana Mena, il cantante non ha violato il regolamento.

