Sassuolo Roma Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Sassuolo e Roma è l'anticipo del sabato sera della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Si gioca sabato 1 febbraio 2020, alle ore 20.45, l’anticipo del sabato sera della serie A che vede di fronte Sassuolo e Roma, due squadre che hanno al momento aspirazioni diverse.

La squadra di casa cerca punti per una salvezza tranquilla, gli ospiti invece sono in piena lotta per l’accesso alle prossime competizioni europee.

Sassuolo Roma: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca alle 20.45 del 1 febbraio 2020 al Mapei Stadium Reggio Emilia è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Segui live Sassuolo e Roma su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese. Con DAZN tutta la Serie BKT IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! DAZN trasmette anche tre partite settimanali della serie A, tra cui l’anticipo del sabato sera tra Sassuolo e Roma. La partita è visibile anche in televisione: basta collegarsi invece al canale 209 di Sky, se avete attivato il servizio congiunto Sky-DAZN.

Si tratta di un match ‘giovane’, con pochi precedenti in serie A e tutti recenti. Tredici sono in tutto le sfide giocate tra le 2 squadre nella massima serie e il Sassuolo ha un obiettivo: togliere lo zero dal dato statistico e vincere la prima partita ufficiale con la Roma. I precedenti dicono infatti 8 vittorie giallorosse e 5 pareggi. Il dato delle partite casalinghe è ancora più impietoso: su sei precedenti i neroverdi hanno raccolto un solo punto, lo scorso anno.

Sassuolo Roma, le due squadre in campo: le formazioni

Squadre a specchio, con entrambi gli allenatori che puntano sul 4-2-3-1: Caputo terminale offensivo dei padroni di casa, Dzeko per gli ospiti. Queste le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Tojan, Romagna, G.Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; D.Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. ALL.: De Zerbi.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Ünder, Lo. Pellegrini, Kluivert; Dzeko. ALL.: Fonseca.