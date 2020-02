Laura Imai Messina, chi è: carriera e curiosità sulla scrittrice

Chi è Laura Imai Messina, autrice di molti libri di successo: carriera e curiosità sulla nota scrittrice trapiantata da anni in Giappone.

Laureata in Lettere all’Università la Sapienza, Laura Imai Messina a soli 23 anni sceglie di trasferirsi in Giappone. La romana, da allora, vive stabilmente nel Paese del Sol Levante.

In Giappone, tra l’altro ha ottenuto un dottorato di primo livello in Culture Comparate presso l’International Christian University e successivamente un dottorato di ricerca presso la Tokyo University of Foreign Studies.

Carriera e curiosità sulla scrittrice Laura Imai Messina

Dal 2011, cura il blog “Giappone Mon Amour”, divenuto un punto di riferimento per gli amanti del Paese nipponico, non solo italiani. La sua pagina Facebook relativa al blog conta infatti ormai oltre 100mila iscritti. Nel frattempo, in Giappone inizia anche a insegnare in diverse università. Quindi arriva anche l’esordio letterario, con il romanzo Tokyo Occidentale, uscito nel 2014 per Piemme.

Nel 2018, sempre per Piemme, è uscito Non oso dire la gioia e per Vallardi il best-seller Wa, La via giapponese all’armonia. Autrice raffinata, il 2020 per lei è un anno importante: viene ripubblicato il suo romanzo d’esordio, ma non solo. Escono il nuovo romanzo, Quel che affidiamo al vento, che verrà pubblicato in oltre 20 paesi e una guida letteraria di Tokyo per Einaudi.