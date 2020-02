David Puente, chi è: curiosità sul blogger e debunker italiano

Chi è David Puente, curiosità sul blogger e debunker italiano: dalla collaborazione con Casaleggio Associati alla caccia alle fake news.

David Puente, professione debunker: da anni si occupa di smascherare le notizie false che circolano in Rete e non solo. Insomma, si tratta di un cacciatore di fake news. le famigerate Fake News.

Leggi anche –> Coronavirus: occhio alle bufale su WhatsApp – VIDEO

Esperto di comunicazione, in passato ha lavorato per la Casaleggio Associati, seguendo la comunicazione online dell’allora Ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro. Attivo con un blog, attualmente collabora con Open, il sito di informazione fondato da Enrico Mentana.

Leggi anche –> Coronavirus: la verità sulla ‘profezia’ dei Simpsons – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Curiosità su David Puente, professione debunker

Il suo fact-checking continuo ha contribuito negli anni a rivelare messaggi fuorvianti passati in Rete, come vere e proprie bufale. Nato a Merida, in Venezuela, ma cresciuto in Friuli, laureato in Scienze e Tecnologie Multimediali, facoltà di Scienze della Formazione, con sede a Pordenone, David Puente ha una formazione eterogenea riguardante diversi aspetti del web, che ha ottenuto da autodidatta. Vicino prima all’Italia dei Valori di Antonio Di Pietro, poi al Movimento 5 Stelle, ha realizzato diversi siti web, tra cui ad esempio quello della casa editrice Chiarelettere.

Nel corso degli anni, si è occupato di dirette streaming e gestione dei social network in diretta da manifestazioni, cortei e feste, inclusa la Woodstock a 5 Stelle, che contribuì alla crescita in termini di consensi e adesioni al Movimento 5 Stelle. Negli anni, si è reso indipendente e ha iniziato a spostare la sua attenzione verso il debunking, ovvero appunto la scoperta delle fake news, ottenendo una certa fama. Appassionato del Football Americano, è arrivato a militare anche in Serie A2.