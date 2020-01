Coronavirus: la verità sulla ‘profezia’ dei Simpsons – VIDEO

Diffusione del Coronavirus: la verità sulla ‘profezia’ dei Simpsons, davvero il cartone animato di Matt Groening aveva previsto tutto?

C’è una notizia di ‘costume’ che riguarda il Coronavirus esploso in Cina e che in questi giorni sta diventando virale. La notizia riguarda il famosissimo cartone dei Simpsons, i personaggi cult inventati da Matt Groening.

Secondo quanto riportato da più parti, la serie TV con protagonista Homer Simpson aveva previsto l’arrivo di un virus dall’Oriente già nel 1993. Non solo: viene anche citato l’episodio, ovvero il numero 21 della quarta stagione, dal titolo “Marge in catene”.

La notizia è stata addirittura rilanciata da SkyTg24 sul proprio sito, ma in queste ore emerge molto scetticismo. Nell’episodio, al protagonista Homer Simpson viene spedito un pacco. Al momento della partenza, un addetto all’imballaggio è influenzato e tossisce involontariamente nel pacco in questione, contribuendo a diffondere il virus anche negli USA. Ma facendo un fact-checking si nota che il pacco non è stato spedito dalla Cina, bensì da Osaka, in Giappone. Il lato grottesco è che il pacco contenga il virus: si tratta di qualcosa di totalmente inverosimile.