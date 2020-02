Cristina Parodi, chi è il marito Giorgio Gori: età e carriera del politico

Sposato da 25 anni con Cristina Parodi, Giorgio Gori è diventato nel 2014 sindaco di Bergamo con il PD, scopriamo qualcosa in più su di lui.

Tutti in Italia conoscono Cristina Parodi, volto televisivo amato da tutti che ha cominciato la propria carriera nelle reti Fininvest e che adesso lavora per la Rai. Molti meno sono quelli che sanno che l’amata conduttrice è sposata da 25 anni con Giorgio Gori, figura di spicco delle reti Mediaset per diversi anni ed ora politico e sindaco di Bergamo (sua città natale) con il PD.

La sua consorte oggi sarà ospite di ‘Verissimo’, programma che proprio lei ha lanciato nel 1996 e che adesso è affidato alle sapienti mani di Silvia Toffanin. Inevitabile che nel corso della trasmissione di parli anche della storia d’amore con Gori, con il quale Cristina ha 3 splendidi figli. Scopriamo dunque qualcosa in più su di lui.

Giorgio Gori, chi è il marito di Cristina Parodi

Nato a Bergamo il 4 marzo del 1960, Giorgio Gori nei prossimi mesi festeggerà l’importante traguardo dei 60 anni. Occasione in cui potrà ripensare alla sua carriera e valutare pro e contro delle scelte fatte. Da ragazzo decide di studiare al Liceo Classico e terminati gli studi si iscrive alla facoltà di Architettura, portando a termine gli studi con successo. Finita l’università, però, preferisce entrare nel mondo del giornalismo, mondo che gli schiude le porte della televisione.

Nel 1984 Gori entra a far parte di Rete 4 (all’epoca di proprietà della Mondadori) e li rimane anche quando l’emittente viene rilevata da Berlusconi. Dopo essere stato sotto l’ala protettrice di Carlo Freccero, Giorgio spicca il volo diventando nel 1988 responsabile dei palinsesti delle tre reti Fininvest. Nel 1991 viene promosso a direttore di Canale 5, nel 1997 passa a dirigere Italia 1, ma nel ’99 torna a capo di Canale 5. Negli anni 2000 da vita alla casa di produzione ‘Magnolia‘, compagnia che lascia solo nel 2012 per evitare conflitti d’interesse con la sua attività politica.

Nel 2011, infatti, aveva deciso di candidarsi alle primarie del PD per diventare il candidato sindaco di Bergamo. La vittoria alle primarie gli ha imposto la necessità di dedicarsi anima e corpo alla nuova carriera. Come politico Gori è stato eletto sindaco di Bergamo nel 2014 e nel 2018 ed è tutt’ora in carica nel capoluogo lombardo. Per quanto riguarda la vita privata, invece, Giorgio si è sposato una prima volta nel 1985 e 10 anni dopo con Cristina Parodi.