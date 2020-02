Cristina Parodi, chi è: età, carriera e marito della conduttrice

Cristina Parodi è una delle conduttrici televisive più amate dagli italiani, scopriamo qualcosa in più su di lei: età, carriera, vita privata e marito.

Questo pomeriggio a ‘Verissimo‘ ci sarà un ritorno importante. Silvia Toffanin, infatti, ospiterà colei la quale ha dato vita al rotocalco giornalistico su Canale 5 che lei ha ereditato e modificato a sua immagine. Stiamo parlando ovviamente di Cristina Parodi, storica giornalista e conduttrice che ha mosso i primi passi nella tv nazionale proprio sulle reti Mediaset e che al momento lavora in Rai.

Leggi anche ->Cristina Parodi: la foto della figlia su Instagram fa impazzire gli utenti

Sarà un’occasione per ripercorrere alcune delle tappe di una brillante carriera, ma anche per conoscere un po’ meglio la vita di questa professionista esemplare. Con lei in studio, infatti, ci sarà anche il marito Giorgio Gori. Si parlerà dunque della loro storia d’amore e della famiglia che hanno costruito insieme.

Leggi anche ->Cristina Parodi, bikini da urlo per i suoi 55 anni – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cristina Parodi, chi è

Nata ad Alessandria il 3 novembre 1964, Cristina Parodi ha da poco compiuto 55 anni. Sin dall’infanzia ha avuto una propensione per gli studi classici ed infatti si è diplomata al Liceo Classico ed ha preso una laurea in Lettere. Nel periodo universitario ha cominciato a maturare l’idea di poter intraprendere una carriera in ambito giornalistico ed ha lavorato per prendere il tesserino. Il suo debutto televisivo è stato nel 1988 in alcune trasmissioni sportive di ‘Odeon Tv‘. Passano 2 anni e la parodi passa alla Fininvest, dove inizialmente ricopre il ruolo di inviata per il programma sulla Serie A ‘Calciomania‘, quindi passa allo storico ‘Pressing’.

Nel 1992 le viene offerta la possibilità di entrare a far parte della squadra che avrebbe dato vita al TG5 diretto da Enrico Mentana. Cristina è stata la prima conduttrice del telegiornale nell’edizione delle 13:00. Nel 1996 si stacca dal Tg per dare vita al rotocalco ‘Verissimo‘, programma che condurrà sino al 2005, anno in cui il neo direttore del TG5, la richiede come giornalista. Il divorzio con Mediaset avverrà nel 2012, anno in cui passa a ‘La7’. Qui rimarrà un solo anno, per passare poi alla Rai, dove le è stata affidata anche la storica trasmissione domenicale ‘Domenica In‘.

Per quanto riguarda la vita privata, Cristina si è innamorata di Giorgio Gori e nel 1995 è convolata a nozze. Il loro rapporto procede alla grande da quel giorno ed i due sono orgogliosi genitori di tre figli: Benedetta (23 anni), Alessandro (22 anni) e Angelica (18 anni).