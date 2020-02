Ciro Immobile, chi è: età, carriera, vita privata del calciatore

Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale Italiana, è uno dei calciatori più apprezzati in questo momento, in Italia e non solo. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Oltre a essere uno dei calciatori italiani più apprezzati in questo momento, Ciro Immobile, attaccante “di razza” della Lazio e della Nazionale Italiana, è anche un marito e un padre sempre presente. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Ciro Immobile

Ciro Immobile è nato a Torre Annunziata (Napoli) il 20 Febbraio 1990, peso 85 kg ed è alto 1,85 m. E’ cresciuto tra le giovanili della Salernitana e Sorrento, e la svolta nella sua carriera è arrivata quando, nel 2010, è stato chiamato dalla Juventus, che l’ha poi mandato poi in prestito in altre squadre (dal Siena al Pescara, fino a Genoa e Torino, passando per Borussia Dortmund e Siviglia) per farlo crescere e diventare il giocatore che oggi conosciamo.

Dal 2016 Immobile, fatto ritorno in Italia, difende i colori della Lazio, società con la quale lo scorso anno ha rinnovato fino al 2023. E’ un punto cardine dell’attacco di Simone Inzaghi e un elemento imprescindibile del progetto della Nazionale di Roberto Mancini. Nel corso della sua carriera ha potuto vantare il titolo di capocannoniere in più occasioni tra Campionato e Coppe, senza dimenticare la vittoria del Torneo di Viareggio con la Juventus Primavera, il Campionato di Serie B con il Pescara, la Supercoppa di Germania con il Borussia Dortmund e la Coppa Italia e Supercoppa Italiana con la Lazio. E molti scommettono che sarà lui il re dei bomber in Serie A in questa nuova stagione.

Per quanto riguarda la vita privata, Ciro Immobile (che su questo fronte tende a essere piuttosto riservato) è sposato dal 2014 con Jessica Melena, con cui ha avuto tre figli: Michela, Giorgia e Mattia, arrivato pochi mesi fa. Come detto è un marito e un padre molto presente, e sul suo profilo Instagram (dove conta circa 1 milione di followers) ne dà ampia dimostrazione. L’attaccante è rintracciabile anche su Facebook e Twitter, dove racconta la sua vita dentro e fuori dal campo.

