Maturità 2020: annunciate le materie della seconda prova – VIDEO

In un video del ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e sulle Instagram Stories, annunciate le materie della seconda prova Maturità 2020.

Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha annunciato le materie della seconda prova. La responsabile del dicastero ha anche deciso di abbandonare il sorteggio fra le tre buste previste all’inizio del colloquio orale.

L’annuncio sulle Instagram Stories del profilo del ministro, che rileva: “Ragazze e ragazzi, eccoci qui, oggi è il giorno in cui conoscerete esattamente le materie della seconda prova. So che le aspettavate con impazienza perché mi avete scritto in tantissimi. Voglio essere io personalmente a dirvi quali saranno alcune di queste materie, le altre le troverete sul sito del Ministero dell’Istruzione”.

Eccole dunque le materie tanto attese: Diritto ed Economia politica e Scienze umane per la seconda prova scritta della Maturità per il Liceo delle Scienze umane, opzione Economico-sociale. Per il Liceo Scientifico, matematica e fisica. Per il Classico, greco e latino.

Poi ancora, Laboratorio di servizi enogastronomici-cucina e Scienza e cultura dell’alimentazione per l’indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera, articolazione Enogastronomia. All’Istituto per i Servizi per l’agricoltura, i ragazzi avranno Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore ed Economia agraria e dello sviluppo territoriale. Al Tecnico per il Turismo ci saranno Discipline turistiche e aziendali e Lingua inglese. Al Tecnico indirizzo Informatica, Sistemi e reti e Informatica.