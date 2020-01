Compagnie aree migliori al mondo 2020: la classifica di eDreams.

Ogni anno esce la classifica delle compagnie aree migliori al mondo. Più di una, in realtà, a seconda dell’ente, istituto o società che la redige. Ci sono le classifiche delle società specializzate, elaborate tenendo conto di vari parametri, poi quelle che si basano sul gradimento dei passeggeri.

Una di queste è la classifica di eDreams, noto portale e agenzia di viaggi online per prenotare voli, hotel e pacchetti di viaggio. La classifica delle migliori compagnie aree di eDreams si basa su circa 70.000 recensioni lasciate sul suo portale dai passeggeri che hanno volato dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2019. Ecco quali compagnie aree sono state premiate dai viaggiatori.

Compagnie aree migliori al mondo 2020: la classifica

Secondo la classifica compagnie aree migliori al mondo, elaborata dal portale di viaggi eDreams sulla base delle recensioni dei passeggeri, è la Emirates a conquistare la vetta del podio, scalzando la Turkish Airlines, che era stata al primo posto per due anni di fila e che quest’anno scivola invece al terzo posto. Invece, al secondo posto si piazza la Qatar Airlines, con un salto notevole entrando per la prima volta nella top 10. Dominio dunque delle compagnie arabe.

La compagnia del Qatar è stata premiata per gli investimenti fatti nel 2019, con un piano che ha lanciato nuove destinazioni, ha aumentato le frequenze su quelle già esistenti e, inoltre, ha introdotto il suo pluripremiato sedile di Business Class Qsuite in più rotte.

L’altra novità della top 10 la retrocessione di Aegean Airlines, che per due anni è stata stabilmente ai primi tre posti della classifica, mentre ora scende all’ottavo. La compagnia aerea greca, che era stata al top del mondo, è superata ora da Thai Airways, dalle sudamericane Azul Linhas Aereas Brasileiras e Aeromexico – tutte e tre le compagnie new entry di quest’anno – e da Luxair, compagnia del Granducato del Lussemburgo.

Scivola anche Swiss Internatonal Air Lines, che dal settimo passa al nono posto. Rimane, invece, stabile Ethiad, al decimo posto a chiudere la classifica.

Dall’anno scorso Lufthansa e Air France non fanno più parte della top 10 di eDreams.

Oltre ai risultati assoluti, la classifica riporta anche le valutazioni dei viaggiatori su specifiche categorie, come check-in, servizio a bordo, rapporto qualità prezzo, comodità delle sedute e condizioni degli aeromobili, intrattenimento. La Emirates si piazza al primo posto in quasi tutte, specialmente nelle categorie comfort, miglior rapporto qualità prezzo, intrattenimento a bordo e facilità di check-in. Nelle prime tre categorie segue al secondo posto Qatar Airways, che invece è prima classificata riguardo alla gentilezza del personale di bordo. In quest’ultima categoria arrivano rispettivamente seconda e terza Luxair e Turkish Airlines. La compagnia turca, inoltre, è terza anche nelle categorie comfort e intrattenimento a bordo. Mentre per la semplicità di check-in, dopo Emirates, salgono sul podio rispettivamente Luxair e Qatar Airways. Aegean Airlines, invece, è terza nel rapporto qualità prezzo.

La top 10 delle migliori compagnie aree al mondo 2020 secondo eDreams:

Emirates (ranking 4.13/5) Qatar Airways (4.09/5) Turkish Airlines (4.01/5) Thai Airways International (3.91/5) Azul Linhas Aereas Brasileiras (3.84/5) Aeromexico (3.81/5) Luxair (3.79/5) Aegean Airlines (3.76/5) Swiss International Air Lines (3.72/5) Etihad Airways (3.71/5)

Per ulteriori informazioni e curiosità rimandiamo al sito web di eDreams: www.edreams.it/migliori-compagnie-aeree