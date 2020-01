Le compagnie aeree più sicure del mondo 2020

Le 20 compagnie aeree migliori al mondo per la sicurezza e le 10 compagnie low cost più sicure: la classifica di Airline Ratings

L’aereo è il mezzo di trasporto più sicuro al mondo, in più volare con certe compagnie è ancora più sicuro. Chi ha paura di volare non si sentirà tranquillo a bordo di nessun velivolo, ma forse su uno degli aerei delle compagnie aeree più sicure del mondo starà un pochino meno in ansia. O perlomeno avrà dalla sua una statistica positiva da ripetersi come un mantra per tutto il viaggio!

Ogni anno il sito Airline Ratings prendendo in considerazione numerosi criteri – dagli audit governativi, alle iniziative tecnologiche ai servizi per i passeggeri – recensisce tutte le compagnie del mondo e stila così la classifica delle 20 compagnie aeree più sicure al mondo 2020 e delle 10 migliori compagnie low cost.

E’ bene ricordare comunque che tutte le compagnie che volano in Europa hanno superato dei test di sicurezza e quindi lo spazio aereo è aperto del Vecchio Continente è aperto solo a quei velivoli considerati sicuri. Le compagnie che non hanno gli standard minimi di sicurezza finiscono nella Blacklist. Quindi non allarmatevi subito se la compagnia aerea europea con cui magari dovete partire non si trova in questa classifica: se è una compagnie europea è una compagnia sicura, ma che magari sotto alcuni aspetti è meno eccellente delle altre o non ha uno storico di prim’ordine. In ogni caso potete controllare quante stelle di sicurezza ha preso controllando sul sito Airline Ratings.

Compagnia aerea più sicura del mondo 2020

Di oltre 400 compagnie il sito Airline Ratings ha tirato fuori le migliori 20, le eccellenze mondiali dell’aviazione civile. La classifica delle compagnie aeree più sicure del mondo 2020 è il risultato di un analisi in cui sono stati valutati 12 criteri tra cui gli incidenti accorsi nella storia, l’età media della flotta aerea, gli investimenti sulla tecnologia per la sicurezza, gli atti governativi, le speciali autorizzazioni. Da tutto ciò è emerso che la compagnia più sicura al mondo è la Qantas, un primato che la compagnia australiana detiene ormai dal 2014. E non è quindi certo un caso che la compagnia vanta oltre 60 anni senza un incidente. Inoltre la Qantas è leader nello sviluppo della Future Air Navigation system e di altri innovativi sistemi satellitari di sicurezza.

Oltre alla Qantas Airline Ratings ha indicato altre 19 compagnie al top della sicurezza. Ecco le migliori 20

Qantas

Air New Zealand

EVA Air

Etihad

Qatar Airways

Singapore Airlines

Emirates

Alaska Airlines

Cathay Pacific Airways

Virgin Australia

Hawaiian Airlines

Virgin Atlantic Airlines

TAP Portugal

SAS

Royal Jordanian

Swiss

Finnair

Lufthansa

Aer Lingus

KLM

Vi starete chiedendo se le altre compagnie, come la nostra Alitalia ad esempio, non essendo nella top 20 siano da considerarsi pericolose. No, non è così per entrate nella classifica delle migliori 20 bisogna eccellere in tutti i campi. La nostra Alitalia ha preso 7 stelle, il massimo quindi, in sicurezza, ma solo 5 stelle in produzione, ovvero in tutti gli altri servizi. Anche British Airways, una delle compagnie migliori al mondo, non figura quest’anno nella top 20 nonostante un 7 in sicurezza, ma un 6 in produzione.

Le 10 compagnie low cost più sicure del 2020

Airline Ratings ha individuato anche le 10 compagnie aeree low cost più sicure del mondo 2020. Le compagnie di bandiera e le low cost hanno standard ovviamente diversi – non in quanto a sicurezza, ma in quanto cosa possono offrire e dove possono arrivare. Le low cost fanno voli più brevi, hanno una flotta più limitata e non possono eccellere in investimenti e in molti altri campi come le altre compagnie.

Le migliori 10 low cost del mondo sono (in ordine alfabetico)

Air Arabia

Flybe

Frontier

HK Express

IndiGo

Jetblue

Volaris

Vueling

Westjet

WizzAir

Fra le altre compagnie low cost: 7 stelle di sicurezza a BluExpress, ma 0 in produzione; Rynair prende invece 5 stelle in sicurezza e 2.5 in produzione.