Francesca Sofia Novello rompe il silenzio e su Amadeus: “Poteva prepararsi meglio” – VIDEO

Dopo tante chiacchiere Francesca Sofia Novello rompe il silenzio sulle polemiche riguardanti la sua partecipazione a Sanremo e punge Amadeus.

La bellissima fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello, sarà una delle donne che accompagneranno Amadeus durante l’ormai imminente Festival di Sanremo. Durante la presentazione il conduttore ha voluto complimentarsi con la ragazza dicendo che apprezza la sua capacità di stare sempre un passo indietro al suo fidanzato. Una frase per la quale la modella si è risentita, ma che stava a significare che non ha mai puntato a sfruttare la notorietà del campione.

Leggi anche -> Sanremo 2020, Francesca Novello furiosa: “Altro che un passo indietro…”

Concluse le polemiche, Francesca ha deciso di dire la sua in una lunga intervista a ‘Grazia’ in cui ha criticato gli autori di Sanremo: “Gli autori hanno saputo che studio Giurisprudenza solo dopo. E mi mantengo come modella da quando avevo 14 anni. E pensare che io l’avevo detto”. Quindi su Amadeus e su quella frase ha detto: “Sì, forse anche lui si sarebbe potuto preparare meglio, ma so che era in buona fede”. Infine ha spiegato cosa le ha detto il fidanzato su tutta la situazione: “Quando mi ha visto piangere, mi è stato vicino e mi ha ricordato chi fossi. Poi mi ha consigliato di ridimensionare tutto”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI