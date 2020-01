Emma Marrone, tenerezze e abbracci con Paolo Riccardi: sono fidanzati? Le indiscrezioni pubblicate sulla rivista Diva e Donna.

Emma Marrone a breve sarà al cinema nella veste di attrice nel nuovo film di Gabriele Muccino Gli anni più belli. Una nuova avventura professionale per lei. Ma c’è anche una nuova avventura dal punto di vista privato e personale?

Il settimanale Diva e Donna riporta alcune foto che ritraggono la cantante in un’uscita serale insieme al suo amico Paolo Riccardi. I due sono molto legati da tanti anni e tra di loro c’è un grande affiatamento che traspare subito. Lei finalmente serena dopo il grave problema di salute brillantemente superato si lascia andare a chiacchiere e sorrisi con l’amico. Paolo, moro dagli occhi chiari, la tiene per mano. I due hanno passato anche le ultime vacanze insieme e proprio in quell’occasione erano stati immortalati mentre si spalmavano a vicenda la crema solare.

Emma Marrone e Paolo, un amico speciale

Lei lo ha presentato sui social come un amico speciale e sono tantissimi i fan che sperano che tra i due possa nascere qualcosa di diverso, un vero amore che da troppo tempo manca ad Emma. Non molto tempo fa la cantante aveva detto di credere ancora nell’amore vero, quello “per cui rischi di mandare a puttane la tua vita perché il tuo fine è amare”. E poi aveva concluso: “Mi manca essere amata”. Potrebbe essere questa la volta buona?