Emma Marrone in abito da sposa: “Amarsi è la cosa più bella”

Emma Marrone ha pubblicato su Instagram una foto in abito da sposa accanto ad un uomo, sotto questa ha aggiunto un commento romantico.

A settembre dello scorso anno Emma Marrone ha stravolto la vita dei suoi fan con un annuncio nel quale spiegava che, per ragioni di salute, sarebbe stata via per qualche tempo. La cantante salentina non ha mai specificato la natura delle sue problematiche, ma dato che in passato ha subito diverse operazioni per rimuovere cellule tumorali, si pensa possa essersi trattato di qualcosa del genere. In ogni caso le cure sono andate per il meglio e dopo qualche settimana la stessa Emma lo ha confidato ai suoi fan.

Contestualmente al recupero fisico, Emma ha lanciato il suo nuovo album “Fortuna“, dal quale è stato estratto il singolo “Stupida Allegria“, brano che sta riscuotendo un grande successo. Proprio il successo dell’ultimo pezzo ha messo di buon umore la Marrone, che nell’ultimo periodo si è mostrata sempre sorridente e cordiale sui social. Il prossimo futuro, d’altronde, sarà caratterizzato da importanti novità professionali, dunque non c’è motivo per lei di pensare negativamente in vista dei prossimi mesi.

Emma Marrone in abito da sposa, ma non è come sembra

Che le novità a cui a più riprese ha fatto riferimento la cantante possano riguardare la vita sentimentale? Ad un primo sguardo il suo ultimo posto potrebbe in effetti suggerire questo, ma non è esattamente come sembra. Emma infatti ha postato una foto in abito da sposa accanto ad un uomo che sembrerebbe il marito. Nella foto si legge anche: “Amarsi è la cosa più bella del mondo”. C’è un altro dettaglio, però, che fa capire che la frase è tratta da un film ovvero, sotto si legge: “Gli anni più belli“.

La stessa Marrone chiarisce subito che si tratta della locandina del film a cui ha partecipato come attrice – prima volta per lei – e si evince che una delle novità a cui faceva riferimento poco tempo prima era proprio il suo debutto sul grande schermo. A commento della foto si legge: “Anna e Riccardo:i momenti felici di quel giorno d’estate.

Dal 13 febbraio #Gliannipiubelli ti aspetta al cinema con #PierfrancescoFavino #MicaelaRamazzotti #KimRossiStuart #ClaudioSantamaria #EmmaMarrone @gmuccino

@gliannipiubelli @01distribution @lotus_production”.