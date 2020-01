Le mete al top per la vostra vacanza di primavera 2020

Iniziare a pensare alle vacanze di primavera è perfetto: dove andare e quali sono le mete più interessanti.

La primavera sembra ancora lontana. Eppure sono in molti coloro che stanno pensando a dove poter andare in vacanza in questo straordinario stagione. Del resto data l’atmosfera e il clima che stiamo vivendo in questi giorni, sembra che la bella stagione sia dietro l’angolo. E infatti del generale inverno, come abbiamo già detto più volte, praticamente non v’è traccia. Le previsioni meteo continuano a parlare di una alta pressione che sta in questi giorni persistendo sull’Italia, anche se questa condizione di beltempo, e soprattutto di temperature ben al di sopra della media, sembra strano possa continuare così facilmente. In ogni caso in molti stanno iniziando a pensare a dove poter andare in vacanza in primavera.

Vacanze in primavera in Italia

Tante sono le mete che vengono alla mente per godersi i primi raggi del sole, sicuramente si potrebbe pensare di andare a visitare alcune città del sud come Napoli, Palermo, Messina, Catania, Reggio Calabria e Matera…in modo da poterle scoprire tranquillamente senza la calca tipica dei giorni d’estate e dei mesi magari di agosto più affollati.Una meta sicuramente interessante da visitare in primavera potrebbe essere anche il centro Italia, e tutta la parte delle Colline Toscane e Senesi. Qui infatti è sempre bellissimo e degno di nota, ma in primavera potreste magari pensare di regalarvi un po’ di relax in un agriturismo godendo del bellissimo panorama collinare della zona e riposandovi anche facendo un vero e proprio viaggio enogastronomico con tutte le prelibatezze dei piatti toscani.

Dove andare in primavera all’estero

Se invece volete andare all’estero in primavera è sicuramente il momento giusto per scoprire anche in questo caso delle grandi città europee o Extraeuropei. Parliamo ad esempio di New York, che in primavera regala scorci meravigliosi, magari a Central Park,. Ma allo stesso modo anche Londra potrebbe essere perfetta in questo periodo dell’anno perché si può girare la città senza avere troppo freddo o troppo caldo. Hyde Park e tutte le aree verdi della città iniziano a fiorire e quindi la città di Londra oltre a essere una metropoli si trasforma in una vera e propria bellezza naturale. Stesso discorso vale poi anche per delle città più fredde. Come magari Amsterdam oppure altre mete particolari come Kiev o ancora i fiordi norvegesi.

La primavera è sicuramente un periodo interessante per andare a scoprire queste zone perché appunto si può evitare di essere il freddo e godersi di più il panorama e il paesaggio.