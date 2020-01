Kobe Bryant e Vanessa: le vacanze in Italia e l’amore per la nostra terra

Kobe Bryant e Vanessa: le vacanze in Italia e l’amore per la...

Kobe Bryant e sua moglie Vanessa amavano l’Italia. Venivano qui spesso in vacanza e avevano dei veri e propri luoghi del cuore.

La tragedia della morte di Kobe Bryant, giocatore di pallacanestro deceduto a causa di un incidente in elicottero insieme alla figlia di 13 anni ha scosso tutto il mondo. Kobe Bryant era sposato con sua moglie Vanessa Laine da tantissimi anni. Si erano messi insieme, quando lei aveva 17 anni e lui 22 e da allora non si erano più separati, nonostante varie difficoltà. Amavano molto viaggiare e avevano anche dei luoghi segreti che amavano particolarmente proprio in Italia.

Kobe Bryant e sua moglie Vanessa

Kobe Bryant e sua moglie hanno affrontato, come abbiamo detto, dei momenti straordinari, ma anche dei momenti difficili. Quando lui le ha chiesto di sposarsi, infatti, la famiglia di lui ha rotto i rapporti per diversi anni fin quando non è nata la primogenita. A quel punto forse i genitori si sono arresi davanti a quello che sembrava proprio essere l’amore vero e hanno riallacciato i rapporti. Altri momenti difficili ci sono stati quando Kobe Bryant è stato accusato di molestie in Colorado e anche in quel caso la moglie era stata comunque al suo fianco. Ovviamente poi, trascorrendo così tanta vita insieme, ci sono degli alti e dei bassi. Ci sono dei momenti più o meno difficili e alla fine, nel 2011 Vanessa aveva annunciato di aver portato avanti la richiesta di divorzio a Kobe Bryant proprio per differenze inconciliabili. Dopo qualche mese però la coppia ha annunciato pubblicamente di aver ritrovato la serenità e di non volersi più separare. E così è stato.

Dove andava in vacanza?

I due, come dicevamo cercavano sempre di farsi una vacanza insieme da soli, almeno una volta all’anno senza i tre adorati figli. Una delle mete preferite era l’Italia visto che alla fine Kobe Bryant si era formato nel basket proprio tra le file di diverse squadre italiane. I due avevano dei luoghi preferiti in Italia dove amavano a rintanarsi. Pare che amassero molto la Toscana con le sue campagne, la Liguria dove li abbiamo visiti insieme a Portofino, ma anche Roma, e diverse località calabresi e campane.

Kobe Bryant, che parlava benissimo anche italiano, era ovviamente un estimatore del nostro paese. Oggi la sua assenza si fa ancora più forte tra gli italiani, proprio per il legame con la nostra nazione. Ma poi non si può non pensare alle figlie e alla moglie e per la tragedia di cui è vittima.