Come mai Vanessa Laine, la moglie del compianto Kobe Bryant, non era con lui sull’elicottero che è precipitato? La spiegazione.

La notizia è ormai ufficiale: assieme a Kobe Bryant morto c’era solamente la povera figlia Gianna Maria Onore di 13 anni, come unica componente della sua famiglia. Assieme a loro figurano altre 7 vittime nell’incidente con l’elicottero privato avuto dalla stella del basket.

Il disastro ha avuto luogo a Calabasas, in California, domenica 26 gennaio, quando in Italia erano all’incirca le ore 19:00. Negli Stati Uniti era invece ancora mattino e le condizioni meteo avevano suggerito di evitare il decollo, in base a quanto si apprende da fonti locali. Ebbene, a bordo non c’era Vanessa e non c’erano nemmeno le altre tre figlie della coppia.

Pare che la donna, 37 anni, fosse solita spostarsi con altri mezzi preferendo non volare. La leggenda dello sport, che purtroppo non è più in vita, nel corso di diverse interviste rilasciate in passato aveva parlato della sua inclinazione ad utilizzare il proprio elicottero privato. I due avevano fatto un accordo segreto che prevedeva che non avrebbero mai preso l’elicottero insieme proprio per evitare che in caso di tragedia trovassero entrambi contemporaneamente la morte.

Kobe Bryant, chi sono le altre vittime

Una abitudine che andava avanti da anni e che permetteva a Kobe Bryant di evitare il traffico cittadino di Los Angeles. “In 15 minuti sono a destinazione”, rimarcava il compianto 41enne sportivo. Il 26 gennaio Bryant si stava dirigendo alla Mamba Sports Academy di sua proprietà (il suo soprannome era ‘Black Mamba’, n.d.r.) per accompagnare la figlia Gianna ad una partita di basket giovanile. Con loro c’erano anche Sarah e Payton Chester, madre e compagna di squadra di Gianna. Poi l’allenatore di basket femminile Christina Mauser, l’allenatore di baseball del college Joh Altobelli e sua moglie Keri, e la loro figlia Alyssa. Vanessa Laine, 37 anni, è sopravvissuta assieme alle altre tre figlie Natalia (17), Bianka (3) e Capri (7 mesi).

