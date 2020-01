Detto Fatto cancellato dalla Rai? Replica Bianca Guaccero – VIDEO

Emerge l’ipotesi che il programma Detto Fatto potrebbe essere cancellato dalla Rai nella prossima stagione, replica Bianca Guaccero.

Nei giorni scorsi, si era sparsa la notizia che la conduttrice televisiva e attrice Bianca Guaccero sarebbe in procinto di lasciare ‘Detto Fatto’. Destinazione e progetti nuovi per la bella pugliese, con un programma tutto suo su Sky.

Ci sono ora nuovi rumors circa la possibilità che il programma venga cancellato del tutto dal palinsesto Rai. Verrebbe sostituito da un nuovo programma guidato da Paola Perego.

A riportare la notizia è TvBlog, secondo cui la trasmissione, non raggiungendo più del 5% di share nell’ultimo periodo, potrebbe essere accantonata. Ma a quanto pare le cose non sarebbero così. Anzi, c’è la risposta di Bianca Guaccero, che su Instagram posta una sua foto e sottolinea: “Detto Fatto è qua e ci resta”. Il post potrebbe anche voler dire – implicitamente – che non solo il programma non verrà cancellato, ma che al timone potrebbe restare la conduttrice di questa stagione.