Bianca Guaccero, addio a Detto Fatto: l’attrice verso Sky – VIDEO

Per la conduttrice televisiva e attrice pugliese Bianca Guaccero si avvicina sempre più l’addio a Detto Fatto: sarebbe diretta verso Sky.

La conduttrice televisiva e attrice Bianca Guaccero sarebbe in procinto di lasciare ‘Detto Fatto’. Dopo essere cresciuta nella trasmissione di Raidue, come lei stessa ha spiegato qualche tempo fa, forse per la giovane pugliese è il momento di tentare una nuova esperienza.

A rivelare quanto sta accadendo è il settimanale ‘Chi’ diretto da Alfonso Signorini, che racconta in esclusiva di come la conduttrice di Raidue avrebbe addirittura già firmato per Sky e quindi potrebbe lasciare la televisione nazionale per condurre un proprio format sulla nota piattaforma privata a pagamento. Non si conoscono i dettagli, ma i ben informati spiegano che si tratta di ben più di una ipotesi. Da parte della conduttrice e attrice pugliese, al momento, c’è il massimo riserbo sul suo futuro.