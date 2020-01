Agrigento, 44enne morta per malaria non diagnosticata: cosa è successo

Tragisca scomparsa ad Agrigento per una giornalista e insegnante di 44 ani, Loredana Guida: morta per malaria dopo il viaggio in Nigeria

Dopo il viaggio in Nigeria una donna di 44 anni, Loredana Guida, giornalista e insegnante di 44 anni, è morta per malaria dopo il manifestarsi della febbre alta. Nessuno si era reso conto di tutto ciò con la malattia infettiva che non sarebbe stata diagnosticata velocemente, come svelato dai suoi familiari. Nella scorsa notte è scomparsa nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove era ricoverata.

Agrigento, l’addio a Loredana Guida

La donna era tornata da un viaggio a Lagos, in Nigeria, e subito aveva accusato febbre alta. Volata subito al pronto soccorso, non sarebbe scattata alcuna indagine diagnostica: dal codice bianco a verde. Dopo il ritorno a casa, le condizioni sono peggiorati ed è stata trasportata nuovamente in ospedale dove la stessa Loredana è arrivata priva di sensi. Ecco il comunicato stampa dell’ospedale: “La direzione sanitaria si è prodigata e sta raccogliendo tutti i dati sull’accaduto”. La diagnosi è stata quella di malaria terzana maligna, che di solito si trasmette con la puntura di una zanzara. Loredana è stata collaboratrice del Giornale di Sicilia ed era diventata da pochi anni insegnante di scuola elementare.