Kobe Bryant, ecco quali sono state le cause dell’incidente in elicottero

Kobe Bryant, a Los Angeles iniziano le indagini sulla sua morte: ecco quali sono state le cause dell’incidente in elicottero secondo gli investigatori.

Inizia a trapelare la verità sui motivi dell’incidente in elicottero che ieri, 26 gennaio 2020, ha ucciso il cestista Kobe Bryant. Lo sportivo amava da sempre spostarsi in elicottero, e da quando aveva iniziato a giocare per i Lakers usava il suo Sikorsky S-76 privato per trasferirsi dalla sua villa, a Newport Beach, fino allo Staples Center di Los Angeles. Ieri Bryant viaggiava a bordo dello stesso elicottero, quando il mezzo si è schiantato alle porte di Los Angeles, a Calabasas. L’incidente è avvenuto intorno alle 10 del mattino, e con lui è morta anche la figlia tredicenne Gianna. A bordo dell’elicottero, oltre alla ragazzina, c’erano anche altre sette persone: sono tutti morti, compreso il pilota.

Le cause dell’incidente in elicottero che ha ucciso Kobe Bryant

La National Transportation Safety Board (Ntsb) ha inviato un team per valutare le circostanze che avrebbero causato l’incidente. La ragione principale potrebbe essere stata la fitta nebbia, con una umidità del 100%: la condizione meteorologica era talmente problematica che aveva indotto anche il dipartimento di polizia di Los Angeles a lasciare a terra i suoi elicotteri, durante la giornata di ieri. Un portavoce della polizia ha confermato alla Cnn che le condizioni meteo non rispettavano gli standard minimi per volare. Gli investigatori stanno inoltre studiando anche la documentazione riguardante la manutenzione dell’elicottero, un Sikorsky S-76B del 1991. L’obbiettivo è quello di capire quanti passeggeri poteva portare il mezzo, e quale fosse l’esperienza effettiva del pilota. Sotto indagine anche il proprietario e l’operatore del velivolo.

Addio a Kobe Bryant, lutto per la moglie Vanessa e le tre figlie della coppia

Poche ore prima dell’incidente che ha messo fine alla sua vita, Kobe Bryant si era congratulato con LeBron James: il “rivale” lo aveva appena superato nella classifica dei migliori realizzatori di tutti i tempi della storia Lakers, issandosi al terzo posto assoluto della storia dell’Nba. “Grande rispetto per mio fratello King James”, aveva twittato Kobe poco prima di morire. L’uomo, 41 anni, stava accompagnando la figlia Gianna, promettente cestista, ad un partita. Oltre alla moglie Vanessa, Bryant lascia tre figlie: Natalia, Bianca e la piccola Capri, nata lo scorso giugno.

