Arianna Ciccone, chi è: carriera e curiosità sulla giornalista

Laureata in filosofia all’Università di Napoli, fondatrice dell’International Journalism Festival e del blog collettivo Valigia Blu, Arianna Ciccone è una giornalista italiana molto apprezzata.

Da sempre attenta ai nuovi mezzi di comunicazione, assieme al suo compagno Chris Potter, dà vita nel 2007 all’International Journalism Festival di Perugia.

Chi è la giornalista Arianna Ciccone

Appena 50 sono gli ospiti della prima edizione del festival, che oggi è un vero punto di riferimento per il settore, non solo a livello nazionale. Nel 2018, il festival perugino conta 700 speaker, oltre la metà dei quali stranieri più di 300 eventi e 200 volontari. ha visto ospiti Carl Bernstein (caso Watergate), premi Pulitzer come Seymour Hersh o personaggi politici come Al Gore ed Edward Snowden, quest’ultimo collegato via Skype.

Tra i finanziatori del festival internazionale, c’è anche il magnate statunitense Craig Newmark, l’ideato di Craigslist (la comunità di scambio delle informazioni in rete). Arianna Ciccone, negli ultimi anni, ha rivolto particolare attenzione al tema delle fake news e della post verità, denunciando quanto accade al mondo dell’informazione, non solo in Italia.