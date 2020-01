Pino Rinaldi, chi è il giornalista e conduttore televisivo

Chi è Pino Rinaldi, il giornalista e conduttore televisivo: carriera e curiosità, da ‘Chi l’ha visto?’ a ‘Commissari’, la tragedia della moglie.

Pino Rinaldi, nome di battesimo Giuseppe, deve molta della sua fama televisiva alla sua lunga collaborazione con ‘Chi l’ha visto?’. Classe 1961, è dal 1990 tra gli autori del noto programma dedicato alle persone scomparse.

Fu lui a occuparsi per la trasmissione del caso di Ferdinando Carretta, che confessò al giornalista televisivo la responsabilità dello sterminio della famiglia.

Carriera e curiosità su Pino Rinaldi: chi è

Ha lavorato in Rai come inviato e conduttore e in particolare è il presentatore della trasmissione Commissari – Sulle tracce del male, in collaborazione con la Polizia di Stato. Sempre Pino Rinaldi si è occupato all’interno di Chi l’ha visto? della vicenda di Salvatore Parolisi. Nella sua vita c’è una grande tragedia: la morte della moglie Laura Mambelli, anche essa giornalista e tra i volti più amati del Tg1. La donna è morta il 22 gennaio 2011, nel giorno del suo 50° compleanno. A ucciderla, una breve malattia.

Pino Rinaldi, pur non avendo Instagram, è invece presente su Facebook, con un profilo con continui aggiornamenti sul suo mestiere e sui casi dei quali si occupa. Tra le altre trasmissioni a cui ha preso parte c’è anche Vertigo. Inoltre, è stato uno dei volti de La vita in diretta, ma per quanto concerne questo programma non si occupa di cronaca nera. Ha un cane di nome Otto a cui appare legato.