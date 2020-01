Laura Chimenti chi è: età, carriera e vita privata della giornalista Rai

Conosciamo meglio la storia di Laura Chimenti: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della giornalista Rai che parteciperà a Sanremo 2020

Laura Chimenti, giornalista di 43enne, inizia a muovere i primi passi nell’agenzia giornalistica Asca e nella testata mediatica Notizia +. Poi passa alla Rai nel 1996 come realizzatrice e conduttrice di Style, rubrica che si occupava di moda, tendenze, viaggi e lifestyle. Nel 2000, entra a far parte della redazione Mattina del Tg1 e, successivamente, in quella economica. Nel 2016 passa a condurre l’edizione serale del Tg1 per la prima volta. Nel 2013, inoltre, ha presentato su Rai 1 il Premio Biagio Agnes, insieme a Gerardo Greco, ed il Premio Strega, con Antonio Caprarica. Ha partecipato a Ballando con le Stelle come commentatrice a bordo pista. Inoltre, è stata ospite anche a Storie Italiane, La prova del cuoco, L’Eredità e Rischiatutto. Ora sarà al fianco di Amadeus durante il Festival di Sanremo 2020.

Laura Chimenti chi è: vita privata

Laura Chimenti è sposata con Claudio Briganti da cui ha avuto tre figlie. Il suo racconto a Storie Italiane: “Lui mi ha dato i miei tre figli, Margherita di dodici anni, Bianca di sei e Gloria di quattro”. Il marito è Presidente MSP Roma, il Movimento Sportivo Popolare Italia. La donna ha aperto da pochi giorni un account Instagram.