Daniele Gattano, chi è: carriera, curiosità e vita privata

Chi è il comico Daniele Gattano: carriera, curiosità e vita privata di uno dei principali esponenti della stand-up comedy in Italia.

Il comico Daniele Gattano, oggi uno dei principali esponenti della stand-up comedy in Italia, inizia ad appassionarsi al teatro da giovanissimo e a 16 anni comincia a studiare recitazione.

L’anno successivo viene scelto per il ruolo di Don Ferdinando in “L’Avaro” di C. Goldoni. Neo-maggiorenne frequenta la “Scuola del Teatro Stabile di Genova”, esperienza che dura molto poco. Torna a Verbania, sua città d’origine, e inizia a guadagnarsi da vivere facendo il cameriere.

Carriera e curiosità sul comico Daniele Gattano

Ma il teatro è la sua passione, così decide di fare sul serio. Nel 2010 si diploma come attore preso la “Scuola di Teatro di Bologna Alessandra Galante Garrone”. Frequenta diversi stage e inizia ad avere alcuni ruoli in spettacoli teatrali. Successivamente, comincia anche a produrre suoi testi, come il corto teatrale “I Bari”, prendendo spunto da un quadro del Caravaggio. Il testo vince il “Premio Lunarte”. Grazie al suo primo monologo comico, entra a far parte dello Zelig Lab di Roma, diretto dall’autore Federico Bianco.

Il monologo d’esordio “Coming-out” è un vero successo: vince nel 2015 il “Grand Prix del Teatro” (presieduto da Tullio Solenghi e Mariano Rigillo) e nel 2016 il premio al miglior testo al “Festival Nazionale del Cabaret”. Il monologo viene poi presentato su Radio2 in “Non è un paese per giovani”. La sua carriera imbocca una strada giusta, che lo porta a esibirsi in teatro e non solo. Nel 2016 entra nel cast del programma comico di Italia 1 “Colorado”. Propone poi un suo testo al programma “Stand Up Comedy” in onda su Sky/Comedy-Central. Inizia una prima vera tournée per tutta Italia. Torna in tv su Real-Time grazie a Fabio Canino che lo vuole come monologhista per l’evento “Diversity Media Awards”. Gay dichiarato, Daniele Gattano è oggi uno dei migliori monologhisti italiani.