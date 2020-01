Velia Lalli, chi è: carriera e curiosità sulla comica di Sbandati

Chi è Velia Lalli, carriera e curiosità sulla comica di Sbandati, la prima stand up comedian donna d’Italia, cosa sapere su di lei.

Resa nota dalla trasmissione di Raidue ‘Sbandati’, la comica Velia Lalli è ritenuta la prima stand up comedian donna d’Italia. Laureata Ingegneria Elettronica presso l’Università Roma Tre, è appassionata di canto e musica jazz, tanto da aver anche tentato quella strada.

Carriera e curiosità su Velia Lalli

Velia Lalli ha frequentato il corso di improvvisazione e recitazione presso la Palestra dell’Attore di Roma. Negli stessi anni, ha studiato scrittura comica e cabaret presso l’Accademia del Comico di Roma. Il suo debutto radiofonico nel programma “Ottovolante” trasmesso su Radio 2. Era il 2013, stesso anno in cui entra nel cast fisso come autrice ed interprete di monologhi nel progamma “Aggratis!”. L’anno dopo arriva la grande opportunità di “Stand-Up Comedy” trasmesso su Comedy Central Sky.

Autrice e interprete, si rivela una delle migliori stand up comedian italiane, la prima donna in questo ruolo. In carriera, ha ottenuto diversi riconoscimenti, ad esempio ha vinto il Premio Fringe Festival. Non solo: ha ottenuto anche molti piazzamenti di prestigio ed è arrivata tra le finaliste del Premio Massimo Troisi e del Festival del Cabaret in Rosa di Torino.