Torino, graffiti satanici di fronte al Duomo: “Oltraggio alla Sindone”

Nuovo atto di intemperanza e offesa nei confronti dei cristiani: a essere colpita stavolta è la città di Torino, nella centralissima via XX Settembre.

Tre croci rovesciate, un triplo 6 e un riferimento esplicito a Lucifero. E’ la “sorpresa” spuntata poche ore fa di fronte al Duomo di Torino, su una panchina imbrattare con graffiti satanici. Un atto vile che offende la sensibilità e la dignità di tutti i torinesi, credenti e non, oltre a deturpare uno dei luoghi simbolo della città, in via XX Settembre, a due passi dal sagrato della Cattedrale di San Giovanni Battista. Purtroppo non è che l’ultimo di una lunga serie.

Un gesto che deturpa il “cuore” di Torino

A segnalare la presenza dei graffiti satanici sono stati Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati in comune e consigliere regionale, e Pino La Mendola (sempre dei Moderati), consigliere in Circoscrizione 7 e presidente della Commissione di Quartiere Aurora-Valdocco-Rossini.

“I graffiti sono una ferita aperta – si legge in una nota a firma congiunta -: una ferita non solo al decoro della città in una delle aree più frequentate da cittadini e turisti, ma alla sensibilità e alla fede dei torinesi. Confidiamo in un immediato intervento per la cancellazione di una simile vergogna, oltraggio alla cattedrale dell’Arcidiocesi di Torino che ospita, dal XVI Secolo, la Sacra Sindone”.

