Stasera in tv film – Che bella giornata di Checco Zalone su Canale 5

Oggi, 23 gennaio, l’attore Checco Zalone con Che bella giornata sarà su Canale 5: cast, trama, trailer del fim e qualche curiosità sull’attore comico

Film del 2011, diretto da Gennaro Nunziante, è il secondo in cui Checco Zalone recita come attore protagonista. Di nuovo al cinema con Tolo tolo e vincitore del premio Globo d’oro nella categoria Miglior attore rivelazione nel 2010 (per il film Cado dalle nubi), il comico di origini pugliesi continua a portare spettatori in massa al cinema.

La pellicola Quo Vado? è stato il film italiano più visto di sempre al cinema del 21° secolo. Quindi in questa serata in tv non rimane che domandarsi…

Ma che bella giornata sarà con Checco Zalone?

Il lungometraggio inizierà a partire dalle ore 21.21 su Canale 5.

Che bella giornata, trama

Checco Zalone, originario della Puglia, si è trasferito da tempo in Brianza con la famiglia e lavora come buttafuori in una discoteca.

Il suo lavoro precario non lo soddisfa e desidera diventare un addetto alla sicurezza. Dopo essere stato più volte rifiutato dall’arma dei carabinieri, Checco ha la sua grande occasione quando il cardinale Rosselli, arcivescovo di Milano, lo raccomanda e lo fa assumere come addetto alla sicurezza del Duomo. Goffo e maldestro, il pugliese riesce (bene o male) a cavarsela, almeno sino a che non conosce Farah Sadir.

La splendida ragazza araba, circuisce il custode con l’intento di usarlo per compiere un attentato e attuare così la sua simbolica vendetta contro l’Occidente, reo di aver ucciso la sua famiglia in Arabia Saudita. Accecato dai suoi sentimenti, Checco non si renderà minimamente conto di essere diventato una pedina nelle mani della terrorista e di stare mettendo in serio pericolo se stesso, il monumento e le vite dei suoi concittadini.

Cast

Checco Zalone

Tullio Solenghi (cardinale Rosselli)

Rocco Papaleo (Nicola)

Herbert Ballerina (Giovanni)

Caparezza (se stesso, cameo)

Ivano Marescotti (colonnello Gismondo Mazzini)

Paolo De Vita (maresciallo Capobianco)

Nabiha Akkari (Farah Sadir)

Isabelle Adriani (Mercedes)

Anna Rita Del Piano (Anna Capobianco)

Giustina Buonomo (nonna Rosa)

Anna Bellato (Maria)

Cinzia Mascoli (Rossella Mazzini)

Mehdi Mahdloo (Sufien Sadir)

Matteo Reza Azchirvani, Hossein Taheri e Anis Gharbi (terroristi arabi)

Mariangela Eboli, fidanzata di Checco Zalone (Susi)

Adriano Mancini (il questore)

Michele Alhaique (don Ivano)

Bruno Armando (capo dell’Intelligence)

Che bella giornata, trailer del film

