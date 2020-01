Stasera in tv film – American Assassin: cast, trama e trailer del film di Rai 2

Oggi, 23 gennaio, American Assassin, film diretto da Michael Cuesta sarà in prima visione su Rai 2: trama, cast e trailer italiano

In prima serata e in prima visione, la pellicola tratta dall’omonimo romanzo di Vince Flynn, andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21.20.

Al film, la cui uscita italiana nelle sale cinematografiche risale al 23 novembre 2017, è seguito American Assassin 2 (2019, America).

Diretto da Michael Cuesta, ha come protagonisti Michael Keaton e Dylan O’Brien nei panni di Mitch Rapp (che rimane attore principale del sequel).

Leggi anche –> Stasera in tv – Don Matteo 12: trama terzo episodio di oggi, 23 gennaio

American Assassins, trama e recensione del film

Studente universitario brillante e promettente atleta, Mitch Rapp va in vacanza a Ibiza con la sua fidanzata, Katrina Harper. I due giovani innamorati si scambiano una promessa di matrimonio sulla spiaggia spagnola, ma il destino vuole che dopo il fatidico sì una cellula jihadista faccia un attentato proprio in quel luogo.

Sparando contro i civili, i terroristi colpiscono Katrina uccidendola mentre Mitch rimane ferito in modo lieve. Logorato dal desiderio di vendetta, il ragazzo si prepara per portare a termine un piano elaborato contro il responsabile dell’omicidio della sua fidanzata.

Nel momento in cui incontra faccia a faccia l’assassino, un intervento delle forze speciali statunitensi sbaraglia l’intera cellula terroristica. La CIA si rende però conto che, al di là della sua rabbia furiosa, il ragazzo ha capacità incredibili, sia fisiche che d’intelletto. Mitch viene così notato dalla sezione speciale dell’ente governativo e inizia un duro allenamento.

Arruolato per un’operazione segreta dal capitano Stan Hurley, dovrà imparare in fretta a mettere da parte la sua emotività se vuole scongiurare la minaccia di un’imminente Guerra Mondiale.

American Assassin, cast

Dylan O’Brien (Mitch Rapp)

Michael Keaton (Stan Hurley)

Sanaa Lathan (Irene Kennedy)

Shiva Negar (Annika Ogden)

Taylor Kitsch (Ronnie Ghost)

David Suchet (Thomas Stansfield)

Navid Negahban (Behurz)

Scott Adkins (Victor)

Mohammad Bakri (Ashani)

Shahid Ahmed (Adnan Al-Mansour)

America Assassin, trailer ita liano

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI