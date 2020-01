Michele Bravi | chiesto il patteggiamento per l’incidente del 2018

Michele Bravi patteggiamento: gli avvocati del cantante avanzano richiesta ad un anno e mezzo per l’incidente di fine 2018 che coinvolte il giovane.

Michele Bravi chiede il patteggiamento in aula di tribunale per la vicenda dell’incidente che lo vide coinvolto nel 2018. Era il 22 novembre quando il giovane cantante restò coinvolto in un sinistro che portò purtroppo alla morte di una donna di 58 anni.

La vittima si trovava in sella ad una moto e rimediò delle lesioni talmente gravi da portarla al decesso. Giovedì 23 gennaio 2020, di mattina, si è tenuta a Milano una udienza dove i legali di Michele Bravi hanno inoltrato richiesta per patteggiare ad un anno e mezzo. Presenti anche alcuni esponenti della Associazione italiana familiari e vittime della strada. Proprio l’associazione ha chiesto di potersi costituire parte civile nel procedimento. Il giudice di turno ha disposto una nuova udienza, che avverrà il prossimo 11 marzo.

Michele Bravi patteggiamento, il cantante intanto sta tornando sui social

