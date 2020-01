Verissimo oggi | ospiti e anticipazioni del 18 gennaio 2020

Gli ospiti di Verissimo oggi saranno come sempre tanti ed illustri. Tra questi spiccano Sinisa Mihajlovic, Giulia De Lellis e Malgioglio.

Grandi ospiti come sempre a Verissimo oggi, per quanto riguarda la puntata di sabato 18 gennaio 2020. A presenziare nel salotto della bravissima Silvia Toffanin ci saranno diverse guest star, a partire da Sinisa Mihajlovic.

L’allenatore del Bologna sta lottando dalla scorsa estate contro una leucemia. Dopo svariate settimane passate a curarsi ed a fare avanti e indietro dal campo all’ospedale, l’ex difensore appare con la solita grinta che lo contraddistingueva anche quando giocava. Mihajlovic a Verissimo oggi parlerà di questa sua battaglia, sottolineando come le cose stiano andando sostanzialmente bene grazie anche al sostegno della moglie, dei figli e degli amici. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni. “Non mi sono mai sentito un eroe, sono soltanto un uomo. Questa malattia non si può vincere solo con il coraggio. Ci vogliono anche e soprattutto le cure. Serve pazienza per combattere questo male, che è bastardo”.

Verissimo oggi, dalla Toffanin anche la De Lellis e Malgioglio

In seguito ci saranno anche il cantante Michele Bravi, Giulia De Lellis, Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Per quanto riguarda Michele Bravi si tratterà della sua prima apparizione in pubblico dopo la triste vicenda che lo ha riguardato in passato. Il ragazzo, vincitore di ‘X-Factor’ in passato, fu coinvolto in un incidente stradale nel corso del quale perse la vita una donna. L’episodio lo ha molto segnato, al punto da portarlo a scomparire da qualsiasi evento pubblico per diverso tempo. Il fatto accadde a fine 2018. Farà seguito il ritorno di Giulia De Lellis, dopo la fortunata comparsata di metà settembre durante la quale la bella influencer, fresca di 24 anni compiuti, presentò il suo libro. Poi spazio ai festeggiamenti per gli 80 anni di Iva Zanicchi. ‘L’Aquila di Ligorchio’ però non ha età per carisma, buonumore e personalità. Chiuderà il solito eccentrico Cristiano Malgioglio, che piace a tanti per la sua spontaneità.