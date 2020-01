Ilary Blasi fa la verticale in spiaggia, ma si vede tutto VIDEO

Ilary Blasi ha regalato ai fan un video in cui mostra come fa la verticale. I fan in visibilio si complimentano con lei, estasiati dalla bravura e incantati da un costume che lascia poco spazio all’immaginazione.

Ilary Blasi e Francesco Totti si stanno godendo un periodo di relax e spensieratezza alle Maldive. I due coniugi, infatti, hanno pensato di prendersi una pausa dal caos della Capitale per rigenerare le batterie e affrontare un 2020 importante al pieno delle loro forze. Certo, ogni tanto l’ex capitano della Roma deve concedere un po’ di attenzione ai propri fan, ma nel complesso la vacanza sta andando per il meglio.

Entrambi contano in questo 2020 per rilanciare la propria vita professionale. Ilary si è presa una lunga pausa dalla conduzione dopo l’ultima esperienza al Grande Fratello Vip, mentre Francesco ha deciso di lasciare l’incarico alla Roma dopo il trattamento riservato a Daniele De Rossi e dopo aver capito che la società non lo considerava per la pianificazione delle strategie. La conduttrice, dunque, si appresta al ritorno in tv, anche se non è chiaro con quale progetto, mentre l’ex calciatore vuole aprire un’agenzia di scouting con la quale tutelare gli interessi dei giovani talenti.

Ilary Blasi fa la verticale in spiaggia, i fan in visibilio

Visualizza questo post su Instagram Bye bye paradise Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 7 Gen 2020 alle ore 12:54 PST

Emblema della serenità di queste giornate al mare è il video che la bella Ilary ha pubblicato sulla propria pagina Instagram. La conduttrice, infatti, si produce in una perfetta verticale in spiaggia. L’esercizio viene svolto alla perfezione, ma i fan notano più che altro come il costume intero non lasci molto spazio all’immaginazione. Mentre compie gli esercizi, le forme della conduttrice si mostrano nella loro scultorea perfezione ed i follower non mancano di farlo notare e di condividere il proprio apprezzamento.