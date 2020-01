Ilary Blasi si mostra “al naturale” su Instagram, le foto al confronto

Ilary Blasi “al naturale” su Instagram, pubblica due foto al confronto. Ma la conduttrice è davvero senza filtri?

La bellissima conduttrice televisiva Ilary Blasi si trova attualmente in vacanza alle Maldive, in compagnia del marito Francesco Totti e dei tre figli della coppia. Negli ultimi giorni Ilary ha pubblicato molte foto sue e della famiglia, anche senza trucco: sappiamo infatti che quando sono in vacanza al mare, lontane dai riflettori, nemmeno le stelle della televisione si truccano.

Le fotografie “al naturale” di Ilary Blasi su Instagram

Sul profilo Instagram di Ilary Blasi non mancano le fotografie scattate alle Maldive, dove la conduttrice romana è in vacanza in compagnia della famiglia. Non solo foto in costume da bagno, Ilary si mostra ai suoi followers anche senza trucco. Poche ora fa ha condiviso due foto “a confronto” nelle sue stories: una di fronte, bevendo succo da uno noce di cocco, accompagnata dalla didascalia “no filter”, e un’altra di profilo, “sì filter”. La Blasi si riferisce ai filtri di Instagram, spopolati tra i profili social negli ultimi mesi, che se usati riescono a modificare l’immagine delle persone con alcuni piccoli “miglioramenti” sopratutto a labbra e zigomi. Eppure il filtro su Ilary Blasi sembra non avere nessun effetto! Tra le due foto le differenze sono minime, la donna è perfetta anche al naturale. O è forse merito di qualche “ritocco” fatto nella vita reale da un chirurgo esperto? Ciò che è certo è che il viso di Ilary Blasi, nonostante l’età, sembra quello di una ragazzina appena adolescente.

