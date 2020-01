Gabriele Gori, chi è il calciatore fidanzato con la figlia di Bergomi

Chi è Gabriele Gori, calciatore fidanzato con la figlia di Beppe Bergomi: carriera, numeri e curiosità sul centravanti cresciuto nella Fiorentina.

Classe 1999, Gabriele Gori è ritenuto uno dei più talentuosi calciatori italiani, pur non avendo ancora avuto la possibilità di mettersi in mostra in una grande squadra.

Fidanzato con Sara, la figlia di Beppe Bergomi, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Sestese, poi nel 2010 viene notato dagli osservatori della Fiorentina durante alcuni tornei giovanili. Coi viola fa tutta la trafila delle giovanili. Viene anche spesso convocato in nazionale nelle varie rappresentative giovanili.

Carriera e curiosità sul calciatore Gabriele Gori

Il 16 luglio 2018 passa in prestito al Foggia, dove il 5 agosto, ha esordito fra i professionisti disputando il match di Coppa Italia. Va subito in gol col Catania, anche se la sua squadra perde tre a uno. Dieci presenze e un gol col Foggia in Serie B, poi passa al Livorno, dove gioca solo 6 partite e segna tre gol, sempre in serie B. Due di queste reti proprio con la sua ex squadra, il Foggia.

Passa poi all’Arezzo in Lega Pro, diventando un punto fermo della formazione toscana. Il suo cartellino appartiene sempre alla Fiorentina. Di lui la fidanzata Sara dice: “Mio papà lo adora, è un secondo figlio per lui. Dice spesso che Gabriele è destinato ad una grande carriera, sia per i mezzi tecnici che, soprattutto, per quelli caratteriali”.