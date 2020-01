Elisabetta Gualmini chi è: età, carriera e vita privata della politica italiana

Conosciamo meglio la storia di Elisabetta Gualmini: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della politica italiana

Elisabetta Gualmini nasce a Modena il 17 maggio 1968. Professoressa ordinaria di Scienze Politiche presso l’Università di Bologna ed è stata presidente della fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo. Vicepresidente e assessora alle politiche di welfare e politiche abitative della Regione Emilia-Romagna dal 2014 al 2019, attualmente è parlamentare europea. Studia al liceo Muratori di Modena, poi successivamente si trasferisce a Bologna. Inoltre, ha scritto diversi libri e saggi sulla politica italiana facendo parte anche del visiting scholar presso diverse università come l’UC Berkeley, l’UCLA e la London School of Economics. Poi dirige la Rivista Italiana di Politiche Pubbliche (ed. Il Mulino), dall’ottobre del 2012 è anche editorialista del quotidiano La Stampa. Nel 2005 le viene aggiudicato il premio della Società italiana di scienza politica per il miglior volume di scienza politica scritto da un socio con meno di 40 anni, per l’opera L’amministrazione nelle democrazie contemporanee. Alle elezioni europee del 2019 si candida per il PD nella Circoscrizione Italia nord-orientale venendo così eletta in seconda posizione.

Elisabetta Gualmini chi è: vita privata

È sposata con Salvatore Vassallo, eletto parlamentare con il Partito Democratico: la coppia ha due figli.