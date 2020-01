Stasera in tv – Dritto e Rovescio, le anticipazioni del 23 gennaio

Torna l’appuntamento con Dritto e Rovescio su Rete4 a partire dalle 21:25: ecco tutte le anticipazioni di oggi del programma condotto da Del Debbio

Torna questa sera, giovedì 23 gennaio, su Rete4 con una nuova puntata di Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Come focus ci sarà l’argomento riguardante le elezioni in Emilia-Romagna, il caso Gregoretti e il cibo italiano sotto attacco dall’Europa. In primis ci sarà l’intervista al leader della Lega Matteo Salvini in diretta alle 21:30 per parlare dei temi attuali: dal caso “Gregoretti” al digiuno in suo sostegno, dall’imminente voto in Emilia-Romagna alle Sardine, passando per i problemi interni del Partito Democratico e alla crisi del Movimento 5 Stelle. Poi si parlerà del voto del 26 gennaio: le elezioni in Emilia-Romagna saranno un referendum su Salvini? Sulla questione interverranno anche l’europarlamentare del PD Elisabetta Gualmini, la deputata di Forza Italia Laura Ravetto e i giornalisti Chiara Geloni e Giuseppe Cruciani.

Stasera in tv – Dritto e Rovescio, le curiosità

Successivamente si passerà anche al tema immigrazione e sbarchi: dalla decisione del Senato alla questione riguardante il Conte Bis che ha attuato la discontinuità promessa in relazione alle politiche migratorie. Poi ci sarà un’intervista a Iva Zanicchi, che da poco ha compiuto 80 anni: si parlerà della sua carriera da cantante e conduttrice televisiva e della sua attività politica. Infine, ci saranno lo chef Gianfranco Vissani, il presidente del Centro Consumatori Italia Rosario Trefiletti, i deputati Giovanni Donzelli e Gianfranco Librandi e la giornalista Sara Manfuso, per discutere delle eccellenze gastronomiche Made in Italy penalizzato all’estero e dall’Europa.