Morte di Annamaria Sorrentino, arriva la clamorosa svolta: un video incastra il marito Paolo Foresta. L’uomo è indagato per omicidio.

Importante svolta nelle indagini per la morte della giovane Miss campana volata da un balcone dopo un litigio col marito Paolo Foresta. Quello che solo in un primo momento era stato trattato come un suicidio, si è ben presto rivelato qualcosa di molto diverso.

E adesso arrivano anche le prime importanti conferme a quello che diversi indizi avevano già indicato: il marito è coinvolto in maniera fondamentale nella morte della giovane.

Clamorosa rivelazione, il video che incastra il marito di Annamaria Sorrentino

Una fonte autorevole rivela a Giallo qualcosa che ha del clamoroso: “Esiste un video registrato dalle telecamere all’interno della Questura di Vibo Valentia. Riprende chiaramente tutti gli occupanti dell’abitazione dal cui balcone è precipitata Annamaria. Nel video queste persone concordano e aggiustano le versioni da riferire di lì a poco agli inquirenti che li avevano convocati per ascoltarli come persone informate sui fatti”.

Il video risale all’8 ottobre 2019 ed è stato registrato in una sala d’attesa che si trova di fronte alla stanza degli interrogatori nella quale il marito della Sorrentino e l’altra coppia presente al momento della sua morte entrava uno per uno a farsi sottoporre alle domande degli inquirenti.

Le cinque persone coinvolte sono Paolo Foresta, Salvatore Bilgini (amante di Annamaria), sua moglie Daniela Schettino, Gaetano Ciccarelli e sua moglie Francesca Nero. La versione che i cinque concordano è quella del suicidio di Annamaria.