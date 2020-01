Ninni Bruschetta, chi è il regista e attore italiano: carriera e curiosità

Chi è Ninni Bruschetta, il regista e attore italiano: carriera e curiosità dagli esordi al successo cinematografico, ruoli e personaggi.

L’attore siciliano Ninni Bruschetta è senza dubbio noto come uno dei migliori caratteristi italiani, ma la sua carriera nasce a teatro. Nel 1983 infatti fonda una sua compagnia teatrale, la Nutrimenti Terrestri.

Negli anni, è regista di diversi spettacoli teatrali, tra cui L’istruttoria – Atti del processo in morte di Giuseppe Fava di Claudio Fava con Donatella Finocchiaro, prodotto nel 2006. Dal 1996 al 1999 è stato direttore artistico del Teatro di Messina.

L’attore Ninni Bruschetta, carriera e curiosità

Autore del saggio Il mestiere dell’attore edito da Bompiani, con una prefazione di Franco Battiato, ha messo in scena anche L’ufficio di Giacomo Ciarrapico e del compianto Mattia Torre. Tantissimi i film che lo vedono come attore non protagonista. Tra questi, La vita che vorrei di Giuseppe Piccioni, Il giudice ragazzino di Alessandro Di Robilant, L’uomo in più di Paolo Sorrentino, Mio fratello è figlio unico di Daniele Luchetti.

Ha poi preso parte a moltissime fiction, tutte dal tema impegnato, come Paolo Borsellino di Gianluca Maria Tavarelli, Il generale Dalla Chiesa di Giorgio Capitani e Aldo Moro – Il presidente. Nel cast della serie tv Boris, interpreta Duccio Patanè, un direttore della fotografia cocainomane. Dal 2008 al 2009 ha interpretato in Squadra antimafia – Palermo oggi. Apparso in Don Matteo o Distretto di Polizia, diverse sono le fiction a cui ha preso parte negli ultimi anni. Fa parte anche del cast di Un posto al sole, soap in cui ricopre il ruolo di Gualtiero Valle.