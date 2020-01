Giulietta Masina, chi era: vita, carriera, curiosità sull’attrice moglie di Fellini

Giulietta Masina è stata una celebre attrice italiana, nonché la moglie del grande Federico Fellini. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

La grande attrice Giulietta Masina è entrata nella storia del cinema italiano (e non solo) con il suo passo elegante e il fascino discreto di una bellezza senza tempo. La lunga unione sentimentale con un gigante come Federico Fellini, suo grande amore e marito inseparabile, ha poi contribuito a farne una vera e propria leggenda. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Giulietta Masina

Giulietta (all’anagrafe Giulia Anna) Masina è nata a San Giorgio di Piano (Bologna) sotto il segno dei Pesci, il 22 febbraio 1921. Figlia del violinista Gaetano Masina e dell’insegnante Angela Flavia Pasqualini, ha trascorso pochi anni della sua infanzia nella città natale, per poi trasferirsi nella Capitale. A spingerla verso il percorso nella recitazione sarebbe stata proprio la zia con cui ha vissuto a Roma.

All’inizio di quella che sarebbe poi diventata una straordinaria carriera Giulietta Masina si è esibita a teatro anche come ballerina e cantante. Tra i suoi tanti impegni artistici ricordiamo che in televisione ha preso parte a due sceneggiati, Eleonora (1973) e Camilla (1976). Ha poi condotto Lettere a Giulietta Masina, famosa rubrica radiofonica andata in onda tra il 1966 e il 1969.

Un incontro fondamentale nella sua vita è stato quello con il regista Federico Fellini, che ha sposato nel 1943, appena un anno dopo averlo conosciuto negli studi EIAR. Un’unione, la loro, tanto sentimentale quanto artistica. I due hanno avuto un figlio, Pier Federico, morto tragicamente il mese dopo la sua nascita, nell’aprile 1945. Agli esordi della loro vita coniugale, Giulietta Masina e Fellini hanno vissuto presso la casa della zia milanese che l’aveva cresciuta a Roma. La coppia ha poi continuato a vivere nella Capitale, trasferendosi da via Archimede a via Margutta.

Giulietta Masina è morta il 24 marzo 1994 a Roma per un tumore ai polmoni, dopo una vita da star al fianco del celebre regista, venuto a mancare appena cinque mesi prima di lei. L’attrice volle la tromba di Mauro Maur (lo stesso musicista che suonò ai funerali di Fellini) ad accompagnare le sue esequie. Entrambi sono sepolti a Rimini, città natale del compianto regista.

