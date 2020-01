Riccardo Maria Manera, chi è: età, carriera, vita privata dell’attore

Riccardo Maria Manera è un giovane e bravissimo attore, tra i più promettenti sulla scena nazionale. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Riccardo Maria Manera è uno dei volti emergenti del cinema italiano. Di recente si è fatto apprezzare come attore della fiction di Rai Due “Volevo fare la rockstar”, con protagonista Valentina Bellè. Ma nonostante la giovane età ha molte altre esperienze alle spalle e un curriculum di tutto rispetto. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Riccardo Maria Manera

Riccardo Maria Manera è nato a Genova nel 1994. E’ alto 1 metro e 78 centimetri e ha indubbiamente il physique du role. Si è diplomato al prestigioso Centro Sperimentale di cinematografia di Roma, iniziando questo percorso all’età di 22 anni. In precedenza ha partecipato a un workshop tenuto da Ivana Chubbuck.

Al momento Riccardo Maria Manera vive tra Milano e Roma. Parla benissimo l’inglese ed è anche essere un appassionato di sport: jogging, nuoto, acrobatica, box e calcio (che segue anche come grande tifoso del Genoa)… fino a pratiche più inusuali come il biliardo e il bowling. Non ha tatuaggi né piercing.

La carriera teatrale di Riccardo Maria Manera è iniziata nel 1998, quando ha recitato a teatro in Pensaci Giacomino, nel ruolo di Ninì, per poi continuare con Motu Iti e Medea/Studio per un Euripide Mediatici. Il debutto sul piccolo schermo è avvenuto nel 2001, quando ha ottenuto una parte in Incompreso. Tra i programmi televisivi più importanti in cui ha recitato ricordiamo Non uccidere, Immaturi – La serie e Il silenzio dell’acqua. Nel 2014 ha debuttato al cinema con Né Giulietta né Romeo, mentre nel 2017 ha recitato in Arrivano i prof.

Per quanto riguarda la vita privata, non è dato sapere se sia fidanzato o no: probabilmente, vista anche la giovane età, per il momento vuole concentrarsi soprattutto sulla carriera.

