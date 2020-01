Stasera in tv – Grande Fratello Vip: le anticipazioni del 20 gennaio

Torna l’appuntamento questa sera, lunedì 20 gennaio, con Grande Fratello Vip a partire dalle 21:25: le anticipazioni della puntata

Da non perdere assolutamente la nuova puntata di Grande Fratello Vip su Canale 5 a partire dalle 21:25 condotto da Alfonso Signorini. Questa sera, lunedì 20 gennaio, ci sarà anche Valeria Marini che potrà anche rivedere Ivan Gonzalez, modello spagnolo conosciuto alla prima edizione di Temptation Island Vip. I due sono molto amici con la stessa showgirl che ha sempre fatto il tifo per il suo percorso. La stessa Marini è stata una della concorrenti della prima edizione: inoltre, questa sera ci sarà un confronto con Rita Rusic con entrambe le donne che sono state vicine a Vittorio Cecchi Gori.

LEGGI ANCHE >>> Grande Fratello Vip, Clizia respinge i corteggiatori: “Potrei danneggiare Nina”



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera in tv – Grande Fratello Vip: le curiosità

Successivamente ci sarà il focus sulla storia di Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni. Sarà approfondito lo scandalo della fashion blogger tra l’ex marito e Riccardo Scamarcio, testimone di nozze di Sarcina. La stessa ragazza ha confidato ad Antonella e Licia alcuni dettagli sul rapporto con Sarcina: “Lui mi ha conquistata, mi ricordo che per ben due anni mi ha mandato ogni mese un messaggio per chiedermi come stavo, come la goccia che scava la pietra”. Infine si saprà chi abbandonerà la trasmissione tra i tre nominati della settimana: Andrea Denver, Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 20 gennaio, con la puntata di Grande Fratello Vip 2020 su Canale 5 a partire dalle 21.25.