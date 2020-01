Grande Fratello Vip, Clizia respinge i corteggiatori: “Potrei danneggiare Nina”

Clizia Incorvaia ha fatto capire ai suoi pretendenti che non ha intenzione di farsi coinvolgere sentimentalmente per via della situazione fuori dalla casa.

In questa prima settimana di Grande Fratello Vip, la figura femminile che ha svettato su tutte è quella di Clizia Incorvaia. L’ex moglie di Francesco Sarcina si è dimostrata una persona dal carattere deciso, inoltre è stata al centro di diverse voci su possibili intrecci amorosi. In molti sono pronti a scommettere che l’influencer di Pordenone possa perdere la testa per Paolo Ciavarro o per Ivan Gonzales. Durante i primissimi giorni del reality era anche stata associata a Pago, con il quale qualcuno ha notato degli sguardi di complicità.

Sebbene fuori dalla casa tutti la indichino come la prossima protagonista di una relazione d’amore all’interno del reality, Clizia ha voluto chiarire che da parte sua non c’è alcuna intenzione di cadere in tentazione. Parlando di sentimenti e possibili coinvolgimenti amorosi nella casa con Gonzales e Zequila, infatti, l’influencer ha spiegato che la situazione fuori dal reality è molto delicata.

Clizia Incorvaia allontana i pretendenti: “Potrei danneggiare Nina”

Mentre Zequila e l’ex corteggiatore di ‘Uomini e Donne‘ le dicevano che anche in quel contesto era possibile trovare il vero amore, lei li ha subito fermati spiegando che non è nello stato d’umore ideale per conoscere una nuova persona. Al momento infatti per la testa ha i problemi con l’ex marito, con il quale c’è in corso una causa. Data la situazione, insomma, Clizia preferisce non commettere “Passi falsi“. Un comportamento non consono in diretta televisiva nazionale, infatti, potrebbe danneggiarla. Ma ciò che le interessa di più è che un suo errore potrebbe danneggiare la figlia Nina.