Anna Oxa Rai | “Bandita dalla Tv di Stato per Ballando con le Stelle”

Vicenda Anna Oxa Rai, la cantante barese denuncia di essere stata messa senza motivo in lista nera dalla Televisione di Stato: “È così dal 2004”.

Nella puntata di domenica 19 gennaio 2020 di ‘Live – Non è la D’Urso‘, il pubblico ha potuto assistere anche all’intervento di Anna Oxa. La cantante pugliese di origini albanesi non appariva in televisione da più di 4 anni. L’interprete di tanti brani di successo, in particolare dalla fine degli anni ’70 in poi, non ha potuto non cominciare dal recente tragico episodio del suicidio del suo ex marito.

Pochi giorni fa infatti Franco Ciani si è tolto la vita a Fidenza, in provincia di Parma, all’interno di un albergo. Aveva 62 anni ed i motivi del gesto pare fossero legati a delle grosse problematiche di natura economica. Dopo Anna Oxa, Ciani aveva sposato la famosa attrice di film per adulti Manuela Falorni, alias ‘la Venere Bianca’. Dalla D’Urso, la Oxa ha raccontato anche di alcuni problemi sorti con la Rai da ormai diversi anni.

Anna Oxa: “Io messa in lista nera dalla Rai senza avere fatto nulla”

“Tutta colpa di un infortunio cui andai incontro nel 2004 a ‘Ballando con le Stelle’. Non mi hanno mai riconosciuto l’incidente. Io non ho mai intentato causa ma da quel momento la Televisione di Stato mi ha messo nella sua lista nera. E non ho mai più avuto la possibilità di entrare nei suoi programmi. E questo perché, ogni volta che andava formalizzato un accordo, la Rai mi chiedeva di firmare anche un contratto di rinuncia al risarcimento per infortunio”. Barbara D’Urso cerca di andare più nel dettaglio e chiede alla cantante se effettivamente avesse fatto causa alla Rai. “Perché sarebbe normale non ricevere alcun invito in tal caso. Anche io, qualora dovessi citare Mediaset per danni, poi non verrei più invitata a comparire sui suoi schiermi, è per correttezza”. La Oxa risponde di non avere mai agito in tal senso. “Si, sono semplicemente stata bollata come persona non gradita”.

