Franco Ciani, chi era: età, vita privata e carriera del primo marito di Anna Oxa. Musicista, autore e produttore, Ciani si è tolto la vita venerdì scorso, 3 gennaio 2020, probabilmente per questioni di natura economica.

Si è tolto la vita Franco Ciani. E il suo corpo è stato ritrovato venerdì scorso. Era un musicista, autore di grandissimi successi e un produttore musicale. Primo marito di Anna Oxa, avrebbe compiuto 63 anni il prossimo agosto.

Franco Ciani, chi era il primo marito di Anna Oxa morto suicida

Nato a Bologna nel 1957, si è tolto la vita lo scorso 3 gennaio Franco Ciani. Il suo corpo è stato ritrovato in un albergo di Fidenza, in provincia di Parma. I motivi che lo hanno condotto a questo folle gesto, secondo quanto si legge in un biglietto lasciato a Nando Sepe, il suo impresario, potrebbero riguardare questioni di natura economica. Erano stati infatti recentemente pignorati i diritti Siae legati ai suoi grandi successi a causa dei debiti.

Ciani è stato il primo marito di Anna Oxa, che lo sposò, nel 1982, quando aveva appena 19 anni. Anche se la loro unione sentimentale non è stata duratura, il loro sodalizio artistico ha resistito per diversi anni. Ciani è stato infatti l’autore di grandi successi interpretati appunto dalla cantante ed ex moglie, tra i quali Ti lascerò, brano cantato assieme a Fausto Leali e vincitore del Festival di Sanremo nel 1989. Ciani è stato autore anche di E’ tutto un attimo, presentata al medesimo Festival nel 1986, così come di Quando nasce un amore, canzone del 1988.

Il musicista e autore ha collaborato anche con altri artisti, tra i quali Lucio Dalla e Marina Fiordaliso.

Attualmente Ciani viveva a Viareggio, città nella quale aveva aperto un’edicola. Era sposato da 27 anni con l’attrice hard Manuela Falorni, conosciuta con il nome di Venere Bianca. Prima di divenire suo marito, Ciani era stato il suo manager. Recentemente la sua canzone, destinata a Roberta Faccani, non era stata accettata al Festival di Sanremo.