Anna Oxa, suicida il primo marito Franco Ciani: il motivo del folle gesto

Terribile notizia per Anna Oxa. Il primo marito della cantante, Franco Ciani, si è tolto la vita: il suo corpo è stato trovato venerdì mattina

Franco Ciani, primo marito di Anna Oxa, si è tolto la vita. Musicista, cantante, produttore è l’autore di successi come Tutti i brividi del mondo (scritto per Anna Oxa) e Ti lascerò (cantato da Fausto Leali e Oxa, vinse il Festival di Sanremo 1989).

Il suo corpo è stato trovato senza vita dal personale di un albergo di Fidenza venerdì mattina. Il folle gesto sarebbe arrivato con con un sacchetto di plastica. Inoltre, prima del folle gesto ha modificato la foto WhatsApp inserendo quella di un angelo. Inoltre, l’uomo ha lasciato un biglietto rivolto al suo impresario Nando Sepe, in cui ha spiegato tutte le ragioni.

Dai problemi economici a quelli professionali, visto che una sua canzone destinata a Roberta Faccani, ex Matia Bazar, non è stata accettata al Festival di Sanremo.

Anna Oxa, il folle gesto di Franco Ciani

Nel corso della sua carriera Franco Ciani si era visto pignorare i diritti Siae sulle sue canzoni di successo a causa dei numerosi debiti. Il suo produttore Nando Sepe stava cercando di reinserirlo nuovamente nel mondo della musica. Il suo corpo è stato ritrovato dalla cameriera che stava bussando alla porta senza risposta. Secondo le prime indagini la morte per soffocamento sarebbe avvenuta giovedì sera. Franco Ciani, 62 anni, era nato a Bologna il 17 agosto 1957. Nella sua lunga carriera aveva collaborato con molti artisti, tra cui anche Lucio Dalla e Marina Fiordaliso. Ormai da tempo non aveva più rapporti con la sua ex moglie Anna Oxa: i due si erano sposati nel 1982.