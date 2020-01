Katia Ricciarelli ospite a Domenica In ringrazia l’uomo a cui deve tutto

Katia Ricciarelli ospite a Domenica In ha raccontato a Mara Venier dell’uomo a cui deve tutta la sua fortuna da cantante.

Katia Ricciarelli è stata la prima ospite di Domenica In, programma condotto da Mara Venier, nella puntata di oggi domenica 19 gennaio 2020. La puntata è andata in onda su Rai 1 a partire dalle ore 14:00. Katia Ricciarelli è stata invitata nel programma in occasione dei suoi cinquant’anni di carriera da soprano, celebrati quest’anno. Ospite a Domenica In ha raccontato a Mara Venier i suoi inizi, dedicando particolare attenzione all’uomo a cui deve tutta la sua fortuna. Ha raccontato:“Quando avevo 8 anni un vicino di casa, che mi sentiva cantare, chiese a mia madre chi fosse con quella voce. Mia madre gli disse che ero io e lui rispose che doveva farmi studiare perché avevo talento. La mia famiglia non aveva i soldi per il conservatorio, così lui si offrì per darci una mano, pagando per farmi studiare. E’ stato l’angelo a cui devo la mia carriera”.

Katia Ricciarelli ospite a Domenica In racconta dell’unico incontro con il padre

Katia Ricciarelli ha parlato di tanti aspetti emozionanti della sua vita passata, ma a commuovere Mara e tutto il pubblico è stato sopratutto il ricordo del padre. La Ricciarelli ha raccontato: “Sono cresciuta solo con mia madre, che aveva già due figlie da un precedente matrimonio. Mio padre l’ho visto solo una volta, in ospedale, nel reparto dei malati terminali. Io sapevo chi era, così come lo sapeva lui, ma non mi ha detto nulla”. Un momento davvero toccante, che ha segnato per sempre la sua vita.

