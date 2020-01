Domenica In | Adriano Celentano sorprende Teo Teocoli e Mara Venier

Domenica In, oggi Adriano Celentano ha sorpreso Teo Teocoli e Mara Venier con un video molto speciale realizzato apposta per loro.

E’ stata una puntata davvero molto speciale quella di Domenica In in onda oggi, 19 gennaio 2020. Ospiti nel programma di Mara Venier sono stati l’attrice Veronica Pivetti, Katia Ricciarelli e il cuoco e cantante Joe Bastianich. Oltre a loro in studio c’era anche Teo Teocoli, attore e comico pugliese cui partecipazione è stata celebrata con una grossa ed emozionante sorpresa. Ecco di cosa si tratta!

Domenica In, la sorpresa di Celentano ma non solo: un weekend emozionante per Mara Venier

La sorpresa A Teo Teocoli è stata svelata nel corso del programma radiofonico di Mara Venier “Chiamate Mara 3131”: a Teocoli, ospite nel programma, è stato fatto capire che un suo grande amico gli avrebbe fatto una sorpresa nel corso della puntata di Domenica In di oggi, attraverso un filmato. E’ stato Adriano Celentano a realizzare un video speciale per Teo Teocoli e Mara Venier, che è stato mandato in onda proprio questo pomeriggio emozionando i protagonisti e tutto il pubblico. E’ stato un weekend davvero speciale per Mara Venier, che ieri ospite a “C’è posta per te” ha potuto riabbracciare una donna che le è stata molto vicina in diversi momenti della sua vita, privata e professionale, tra cui la perdita dell’amata madre. La conduttrice stessa ha raccontato la storia durante il suo toccante intervento nel programma record di ascolti del sabato sera.

