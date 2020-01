Lazio Sampdoria: tabellino, pagelle e highlights – VIDEO

Primo anticipo della Serie A TIM tra Lazio e Sampdoria: tabellino, pagelle e highlights, come è finita la sfida dello stadio Olimpico.

Si è giocato oggi sabato 18 gennaio 2020, alle ore 15.00, l’anticipo che ha aperto il girone di ritorno della Serie A tra Lazio e Sampdoria. Biancocelesti terzi che sembrano non fermarsi più, blucerchiati che invece sono appena fuori dalla zona retrocessione.

Per entrambe le squadre, la partita era un’importante prova per vagliare lo stato di forma e la consistenza, oltre che gli obiettivi futuri.

Lazio Sampdoria, le due squadre in campo: azioni salienti e highlights

Ci si aspettava una partita aperta, con la Lazio favorita sulla carta, ma gli ospiti pronti a giocarsela. Invece, il primo tempo è stato a senso unico: ha aperto le danze Caicedo, che ha ribadito in rete una respinta di Audero su tiro di Immobile. Il bomber del campionato italiano sale sugli scudi: è lui a realizzare il rigore del 2-0, assegnato per un fallo di mano di Murru. Il tre a zero è un contropiede perfetto: lancio lungo di Acerbi, Immobile controlla, mette a sedere Audero e segna di nuovo.

Nel secondo tempo, la Sampdoria sembra restare spettatrice impassibile dello show laziale, con la squadra di casa che va di nuovo in gol con Bastos, bravo a inserirsi e a risolvere una mischia in area di rigore. Tocca poi ancora a Immobile, su calcio di rigore, per un fallo di mano di Colley che l’arbitro Chiffi decide di assegnare dopo l’on field review, realizzare la rete del 5-0. I padroni di casa calano un po’ il ritmo e la Samp si sveglia, realizzando il 5-1 con Linetty. A un quarto d’ora dalla fine, gli ospiti restano anche in 10 per l’espulsione di Chabot per un fallo da ultimo uomo. La partita di fatto finisce qui, con la Lazio che probabilmente non infierisce troppo sugli avversari.

Formazioni e pagelle di Lazio Sampdoria

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6; Patric 6, Acerbi 6,5 (Vavro 6), S. Radu 6 (Bastos 7); Lazzari 6,5, Milinkovic 6, Leiva 7, Luis Alberto 7, Jony 7; Caicedo 7 (Adekanye 6), Immobile 8. ALL.: Inzaghi.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 5, Chabot 4, Colley 3,5, Murru 4,5 (Augello 6); Thorsby 5,5, Vieira 5, Jankto 5,5 (Ekdal 5,5), Linetty 6; Caprari 5, Gabbiadini 5,5 (Bonazzoli 6). ALL.: Ranieri.

